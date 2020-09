Italia femminile | contro la Bosnia vietato sbagliare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono sempre più vicini i prossimi impegni di qualificazione agli Europei, che avranno luogo dal 6 al 31 luglio 2022 in Inghilterra. La nazionaleavrebbe dovuto affrontare il 17 in casa Israele, ma poi il match è stato rinviato per via del nuovo lockdown. Il 22, invece, si disputerà regolarmente la sfida in trasfertalaErzegovina. Le due gare si sarebbero dovute disputare rispettivamente il 10 e il 14 aprile, ma erano poi state rinviate causa Covid. Le giocatrici convocate dal ct Bertolini sono 28, con 5 volti nuovi: i difensori Tecla Pettenuzzo della Roma e Maria Luisa Filangeri del Sassuolo, oltre a Lucia Di Guglielmo, Cecilia Prugna, ed Elisa Polli, premiate per il loro grande inizio di stagione con l’Empoli. La situazione, nel gruppo B, vede in corsa per il primo posto che ...