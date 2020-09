Italia, brucia la città: sindaco chiude tutto (Video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Video a fine articolo. Di seguito una nota del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli dopo il vasto incendio che alle prime ore del 16 settembre ha colpito Ancona. Scuole chiuse oggi 16 settembre ad Ancona e Falconara. Anche l’Università. Incendio circoscritto dai Vigili del Fuoco, impegnati per tutta la notte e sopralluogo dell’Arpam. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime né feriti. (Continua...) Dall’incendio, che si è sviluppato nell’area ex Tubimar, dove ci sono varie attività, si è levata una densa colonna di fumo che è ancora nell’aria. Sul luogo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ila fine articolo. Di seguito una nota deldi Ancona, Valeria Mancinelli dopo il vasto incendio che alle prime ore del 16 settembre ha colpito Ancona. Scuole chiuse oggi 16 settembre ad Ancona e Falconara. Anche l’Università. Incendio circoscritto dai Vigili del Fuoco, impegnati per tutta la notte e sopralluogo dell’Arpam. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime né feriti. (Continua...) Dall’incendio, che si è sviluppato nell’area ex Tubimar, dove ci sono varie attività, si è levata una densa colonna di fumo che è ancora nell’aria. Sul luogo ...

