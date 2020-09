Isabella Ferrari Instagram | luminosa diva di altri tempi | mozzafiato all’evento di Bulgari

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Peril tempo sembra scorrere al contrario. Ha 56 anni, ma non li dimostra affatto. È proprio vero che il fascino non tramonta mai, che l’eleganza non ha nulla a che vedere con lo scorrere inesorabile dei giorni, dei mesi. Nell’ultima sequenza di foto postate sul’attrice italiana, che ha esordito nel 1983 col film cult ‘Sapore di mare’ di Carlo Vanzina, è stupenda. Il vestito bianco le sta alla perfezione: una vera, non si può che ammirare. leggi anche l’articolo —> Sara Croce: la foto di schiena al tramonto lascia senza fiatodi...