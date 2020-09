Irama, è finita con la fidanzata Victoria? Avvistato con Caroline Donzella (Di mercoledì 16 settembre 2020) Irama e la fidanzata Victoria Stella Doritou si sono lasciati? È la domanda che molti si stanno chiedendo dopo l’ultimo gossip lanciato dal settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 16 settembre si parla di un avvistamento del cantante con un’altra donna. Non una qualsiasi bensì la modella e soubrette italo-olandese Caroline Donzella, che … L'articolo Irama, è finita con la fidanzata Victoria? Avvistato con Caroline Donzella proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 16 settembre 2020)e laStella Doritou si sono lasciati? È la domanda che molti si stanno chiedendo dopo l’ultimo gossip lanciato dal settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 16 settembre si parla di un avvistamento del cantante con un’altra donna. Non una qualsiasi bensì la modella e soubrette italo-olandese, che … L'articolo, ècon laconproviene da Gossip e Tv.

pippofanti : 'Ciao ragazzi, ciao ragazze top guardate dove sono finita' AL MANICOMIO DI STO PASSO #irama - per_irama : RT @pertecimorirei: Raga questo era l’ultimo evento con cui potevo muovere il culo su mediterranea ora l’estate è ufficialmente finita - adejey87 : È finita l'estate ma non mi stancherò mai di sentire Irama #PowerHitsEstate2020 - floffa17 : RT @lukeschanges: “tra bianco e nero non esiste una differenza. non ci deve essere una differenza. siamo esseri umani, è finita lì. [..] do… - iLoVeIrama : RT @lukeschanges: “tra bianco e nero non esiste una differenza. non ci deve essere una differenza. siamo esseri umani, è finita lì. [..] do… -

