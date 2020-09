iOs 14, è il giorno dell’aggiornamento: ecco tutte le novità (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Foto: Apple)Dopo le 19 ore italiane sarà possibile aggiornare l’iPhone a iOs 14, la nuova versione del sistema operativo di Apple. Dopo il keynote settembrino di ieri che ha svelato i nuovi Apple Watch e iPad, sarà diffuso l’atteso update che apporterà diverse novità e miglioramenti. ecco perché conviene aggiornare subito. Ufficializzato assieme a iPadOs 14 in occasione del Wwdc 2020 dello scorso giugno, iOs 14 era finora disponibile soltanto in versione beta non definitiva e riservata agli sviluppatori. Dopo il consueto periodo di test, diventa finalmente pubblico e definitivo. Le novità di iOs 14 (Foto: Apple)– Widget con numerose mini utilità per la schermata principale, che possono anche comparire quando serve, per esempio in base al luogo sfruttando la geolocalizzazione, all’ora del ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Foto: Apple)Dopo le 19 ore italiane sarà possibile aggiornare l’iPhone a iOs 14, la nuova versione del sistema operativo di Apple. Dopo il keynote settembrino di ieri che ha svelato i nuovi Apple Watch e iPad, sarà diffuso l’atteso update che apporterà diverse novità e miglioramenti.perché conviene aggiornare subito. Ufficializzato assieme a iPadOs 14 in occasione del Wwdc 2020 dello scorso giugno, iOs 14 era finora disponibile soltanto in versione beta non definitiva e riservata agli sviluppatori. Dopo il consueto periodo di test, diventa finalmente pubblico e definitivo. Le novità di iOs 14 (Foto: Apple)– Widget con numerose mini utilità per la schermata principale, che possono anche comparire quando serve, per esempio in base al luogo sfruttando la geolocalizzazione, all’ora del ...

