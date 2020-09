Invitati | testimoni | abiti da sposa sì | più di uno | Elettra Lamborghini vuota il sacco È tutto pronto per il matrimonio dell’anno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020)e Afrojack, la meta è sempre più vicina. La data delè stata confermata, così tanti altri dettagli che riguarderanno quel giorno di felicità. Lo ha rivelatoin persona in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. All’appello tutti presenti daialle damigelle. Grandi numeri e sorprese in vista, che non faranno che rendere quel giorno davvero indimenticabile. La cerimonia in grande stile si terrà a breve, ovvero il 26 settembre. E nel frattempo non resta che procedere negli ultimi preparativi, per il ‘si’ più importante nella vita di coppia. Si giureranno amore eterno,e Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall, e al loro ...