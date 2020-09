Internazionali d’Italia | Musetti firma l’impresa Oggi esordio Nadal

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) GliBNL d’Italia 2020, in programma dal 14 al 21 settembre, sono finalmente una realtà tutta da vivere. Le date di svolgimento non sono le solite, la presenza del pubblico nemmeno. Le emozioni, invece, sì. Quest’anno, infatti, per la prima volta nell’Era Open, sono otto gli italiani che si sono qualificati per il secondo turno del torneo. Un risultato che sposta i riflettori sulle nuove promesse azzurre: Lorenzosi è imposto su Stan Wawrinka con lo score di 6\0 7\6, mentre Jannik Sinner, reduce dallo scontro con Benoit Paire, affrontaStefanos Tsitsipas. Agliin campo Sinner e Berrettini Sul campo centrale la prima sfida, in programma per le 11, è quella tra Matteo Berrettini e il qualificato Federico Coria. A seguire, ...