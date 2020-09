Inter, la Germania si allontana per Brozovic: per il Bayern non ha abbastanza qualità (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marcelo Brozovic non andrà al Bayern Monaco secondo fonti tedesche. Il centrocampista nerazzurro, che potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato per permettere a Conte di puntare su un altro big, non avrebbe la stima sufficiente della società bavarese secondo quanto riportato dalla Bild. La testata dichiara che secondo il Bayern il croato non avrebbe abbastanza qualità per giocare nel centrocampo di Flick. Dunque non ci sarebbe alcuna trattativa in corso. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marcelonon andrà alMonaco secondo fonti tedesche. Il centrocampista nerazzurro, che potrebbe lasciare l’in questa sessione di mercato per permettere a Conte di puntare su un altro big, non avrebbe la stima sufficiente della società bavarese secondo quanto riportato dalla Bild. La testata dichiara che secondo ilil croato non avrebbequalità per giocare nel centrocampo di Flick. Dunque non ci sarebbe alcuna trattativa in corso.

Nome bollente del calciomercato Inter: è ovviamente quello di Robert Lewandowski, vero protagonista della passata stagione 2019-20, che si è chiusa solo poche settimane fa. Campione di Germania, il bo ...

Lo spettro della pandemia continua a spaventare il mercato cinematografico internazionale, ma è grazie a film come Tenet la ripresa sembra più che probabile. Dopo un primo weekend da registrare perlop ...

Quante cose possono cambiare in un anno: lo sa bene Kwadkwo Asamoah, esterno classe 1988 dell'Inter, passato in soli 365 giorni da essere un titolare inamovibil ...

