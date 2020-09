Insegnante positiva in provincia di Napoli, scuola chiusa: tampone per docenti, preside e bidelli (Di mercoledì 16 settembre 2020) positiva un’Insegnante in provincia di Napoli. Chiude una scuola a Cercola, in provincia di Napoli. Cercola (Napoli), Insegnante positiva: chiude una scuola Ad annunciare il caso di positività è stato lo stesso sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo. Il primo cittadino del comune vesuviano ha informato i cittadini del caso di contagio in città. Si tratta … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020)un’indi. Chiude unaa Cercola, indi. Cercola (),: chiude unaAd annunciare il caso di positività è stato lo stesso sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo. Il primo cittadino del comune vesuviano ha informato i cittadini del caso di contagio in città. Si tratta … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

sardanews : Terralba, insegnante positiva al Covid: 20 studenti in quarantena - Ori254 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Covid a Napoli, insegnante positiva: scuola chiusa e tamponi per tutto il personale - ANSA_Legalita : Coronavirus: insegnante positiva, 20 studenti in quarantena. Scuola media in provincia di Oristano sanificata e ora… - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Covid a Napoli, insegnante positiva: scuola chiusa e tamponi per tutto il personale - neribrixia : RT @SardiniaPost: In Sardegna la scuola comincerà la settimana prossima, ma a Terralba (dove c'è anche il sindaco in quarantena) c'è già un… -