Inquadrato meglio il Samsung Galaxy F41: ecco che dispositivo sarà (Di mercoledì 16 settembre 2020) Torniamo a parlarvi del Samsung SM-F415F, inquadrandolo meglio questa volta con il nome di Samsung Galaxy F41, di cui hanno di recente parlato i colleghi di XDA Developers. Inizialmente si pensava il dispositivo potesse appartenere alla famiglia degli smartphone pieghevoli, comparendo la lettera F nel product-code, come nel caso del Galaxy Fold (SM-F900) e Galaxy Z Flip (SM-F700). Le anticipazioni di Ishan Agarwal, relative al manuale utente del dispositivo, hanno fatto poi il resto (facciamo anche presente che il device è stato elencato da Google nel Catalogo Dispositivi della Play Console, come ulteriore prova della tesi sopra descritta): si è arrivati alla conclusione che dietro il Samsung SM-F415F si nasconda in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Torniamo a parlarvi delSM-F415F, inquadrandoloquesta volta con il nome diF41, di cui hanno di recente parlato i colleghi di XDA Developers. Inizialmente si pensava ilpotesse appartenere alla famiglia degli smartphone pieghevoli, comparendo la lettera F nel product-code, come nel caso delFold (SM-F900) eZ Flip (SM-F700). Le anticipazioni di Ishan Agarwal, relative al manuale utente del, hanno fatto poi il resto (facciamo anche presente che il device è stato elencato da Google nel Catalogo Dispositivi della Play Console, come ulteriore prova della tesi sopra descritta): si è arrivati alla conclusione che dietro ilSM-F415F si nasconda in ...

VitoGulli : RT @Marko_Morandi: @Zippo88lrr @pioggiauno @Fidelio_H Per fare un reset di idiozie, sarebbe meglio desse un’occhiata a questo breve e sempl… - Marko_Morandi : RT @Marko_Morandi: @Zippo88lrr @pioggiauno @Fidelio_H Per fare un reset di idiozie, sarebbe meglio desse un’occhiata a questo breve e sempl… - Marko_Morandi : @Zippo88lrr @pioggiauno @Fidelio_H Per fare un reset di idiozie, sarebbe meglio desse un’occhiata a questo breve e… - leoelida : @Mattimentos @fleinaudi credo che la battaglia sia la stessa: quella contro l'eversivo progetto antiparlamentare de… - CHlKOORITA : @magivshop hanno inquadrato tutto il tempo il tipo horny <\\\3 speriamo vada meglio settimana prossima -

Ultime Notizie dalla rete : Inquadrato meglio Meglio inquadrato il OnePlus 8T: svelati dettagli su display e fotocamera OptiMagazine Anziani, in Europa vaccinati contro l’influenza 4 su 10

Quanti anziani si vaccinano in Europa contro l’influenza? In media poco più di 4 su 10 anche se con forti differenze nazionali. Nell’Unione europea il 41,4% delle persone di età pari o superiore a 65 ...

C’è Trost che salta a Como

Una gradita sorpresa al campo Coni di Camerlata per il presidente del Comitato Fidal Como/Lecco, Giampaolo Riva. Ad allenarsi, come un atleta qualsiasi, niente meno che Alessia Trost. Si proprio lei l ...

Non solo sport.

CRONACA DAL DIVANO. Fosse comparsa ai tempi in cui sui mari mediterranei fiorivano miti, oggi dovremmo chiamarla con pseudonimi desueti. Pegaso, il cavallo alato, oppure Ippogrifo, misto d’animali da ...

Quanti anziani si vaccinano in Europa contro l’influenza? In media poco più di 4 su 10 anche se con forti differenze nazionali. Nell’Unione europea il 41,4% delle persone di età pari o superiore a 65 ...Una gradita sorpresa al campo Coni di Camerlata per il presidente del Comitato Fidal Como/Lecco, Giampaolo Riva. Ad allenarsi, come un atleta qualsiasi, niente meno che Alessia Trost. Si proprio lei l ...CRONACA DAL DIVANO. Fosse comparsa ai tempi in cui sui mari mediterranei fiorivano miti, oggi dovremmo chiamarla con pseudonimi desueti. Pegaso, il cavallo alato, oppure Ippogrifo, misto d’animali da ...