"Influenza, no a obbligo vaccinale" Il Tar calabrese boccia la Santelli (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'ordinanza della governatrice della Calabria Jole Santelli, che prevedeva la vaccinazione obbligatoria contro l'influenza per over 65 e personale dell'ambito sanitario, è stata bocciata dai giudici amministrativi calabresi.

