Influenza, i farmacisti: “Sulle dosi dei vaccini farmacie e Ministero al lavoro per una soluzione” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel nuovo incontro, tenutosi oggi tra i rappresentanti del Ministero della Salute, della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi), di Federfarma e Assofarm per discutere della disponibilità dei vaccini antInfluenzali nelle farmacie ”il Ministero ha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa nelle categorie a rischio”. E’ quanto si legge in una nota congiunta delle tre associazioni di categoria. ”I rappresentanti dei farmacisti e delle farmacie hanno naturalmente convenuto sulla necessità di assicurare la massima copertura possibile contro l’Influenza stagionale alle categorie a ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel nuovo incontro, tenutosi oggi tra i rappresentanti deldella Salute, della Federazione degli Ordini dei(Fofi), di Federfarma e Assofarm per discutere della disponibilità deiantli nelle”ilha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa nelle categorie a rischio”. E’ quanto si legge in una nota congiunta delle tre associazioni di categoria. ”I rappresentanti deie dellehanno naturalmente convenuto sulla necessità di assicurare la massima copertura possibile contro l’stagionale alle categorie a ...

giornalemionews : Influenza: farmacisti, quote vaccino insufficienti - Trmtv : Influenza, farmacisti: quote vaccino insufficienti - BI_Italia : Addirittura ci sarebbe un piano per acquistare partite di vaccino dalla Cina, un’ipotesi che preoccupa i farmacisti… - infoitsalute : Influenza, farmacisti: 'Inadeguata quota vaccini: manca 1 mln di dosi' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Influenza, #farmacisti: 'Inadeguata quota vaccini: manca 1 mln di dosi' -