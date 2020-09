Incidente Zanardi | perizia | “Asfalto e handbike senza problemi”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo stato del manto stradale e il funzionamento dellanon avrebbero avuto problemi. Sono rilevazioni che avrebbero trovato concordi i consulenti di parte nominati da procura, parte offesa e dall'unico indagato, per ricostruire la dinamica dell'dello scorso 19 giugno quando Alex, mentre viaggiava sulla sua, si scontrò contro un autocarro lungo la provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia, nel Senese. Il campione paralimpico a seguito di quello scontro, è stato ricoverato un mese all'ospedale di Siena prima di essere trasferito in una clinica di riabilitazione in provincia di Lecco e poi all'ospedale San Raffaele di Milano.

