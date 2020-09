Incendio porto di Ancona: nube tossica, quali conseguenze per la salute? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Preoccupa l'Incendio del porto di Ancona. Dalla mezzanotte di mercoledì 16 settembre 2020 una coltre di fumo nero e tossico aleggia sopra i cieli della città che si affaccia sul Mar Adriatico. L'Incendio è divampato in un capannone del porto, per fortuna non ci sono vittime. Gli anconetani hanno chiaramente sentito una serie di esplosioni e poi hanno visto l'alta colonna di fumo nero alzarsi verso il cielo. Per sicurezza, in seguito all'Incendio che si è sviluppato nell'area ex Tubimar, sono state chiuse scuole, università, parchi, impianti sportivi. E la sindaca ha invitato a tenere chiuse le finestre e limitare gli spostamenti. Nella zona interessata dal rogo erano presenti camion e capannoni contenenti solventi, vernici e altri materiali ... Leggi su blogo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Preoccupa l'deldi. Dalla mezzanotte di mercoledì 16 settembre 2020 una coltre di fumo nero e tossico aleggia sopra i cieli della città che si affaccia sul Mar Adriatico. L'è divampato in un capannone del, per fortuna non ci sono vittime. Gli anconetani hanno chiaramente sentito una serie di esplosioni e poi hanno visto l'alta colonna di fumo nero alzarsi verso il cielo. Per sicurezza, in seguito all'che si è sviluppato nell'area ex Tubimar, sono state chiuse scuole, università, parchi, impianti sportivi. E la sindaca ha invitato a tenere chiuse le finestre e limitare gli spostamenti. Nella zona interessata dal rogo erano presenti camion e capannoni contenenti solventi, vernici e altri materiali ...

