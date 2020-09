Incendi nel Sannio, Potere al Popolo denuncia la gestione della Provincia e della Regione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Potere al Popolo sugli Incendi che nell’ultimo periodo hanno interessato il Sannio. “Il Sannio è sotto l’attacco del fuoco da diversi giorni. Monte Cigno, Monte Cila, Monterbano, Fontanavecchia, Taburno e non solo montagne ma anche Stir, discariche contrade cittadine come a Solopaca e Benevento e svincoli come contrada Marecagna e la rotonda dè Pentri. Non si fa in tempo a spegnerne uno, che già se ne ha notizia di altri. Non si riesce a fare la conta e nessun giornale sta dando il giusto rilievo alla situazione cercando di spiegare ai cittadini quello che sta succedendo e le possibili cause. I cittadini sono terrorizzati, molti di noi vivono in prossimità dei monti e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dialsugliche nell’ultimo periodo hanno interessato il. “Ilè sotto l’attacco del fuoco da diversi giorni. Monte Cigno, Monte Cila, Monterbano, Fontanavecchia, Taburno e non solo montagne ma anche Stir, discariche contrade cittadine come a Solopaca e Benevento e svincoli come contrada Marecagna e la rotonda dè Pentri. Non si fa in tempo a spegnerne uno, che già se ne ha notizia di altri. Non si riesce a fare la conta e nessun giornale sta dando il giusto rilievo alla situazione cercando di spiegare ai cittadini quello che sta succedendo e le possibili cause. I cittadini sono terrorizzati, molti di noi vivono in prossimità dei monti e ...

