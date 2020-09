Imboscata a Salvini da Floris: Travaglio, Carofiglio e De Gregorio con la bava alla bocca. Bufera social (video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una vera e propria Imboscata, con tanto di tentativo di agguato, prima da parte di Travaglio e Gianrico Carofiglio. Subito dopo di Concita De Gregorio. Un agguato con la bava alla bocca, quello teso ieri sera a Matteo Salvini nello studio di DiMartedì su La 7. Con Floris che, come ribadito negativamente dai social immediatamente dopo la messa in onda, «lascia fare». Tutti determinati a provocare. Insinuare. Aggredire verbalmente l’interlocutore. Al punto tale che l’ex direttrice dell’Unità si è spinta oltre il limite dell’insostenibile. In spregio della verità. Del buon gusto. Della pacatezza dialettica. A partire dall’esternazione clou del suo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una vera e propria, con tanto di tentativo di agguato, prima da parte die Gianrico. Subito dopo di Concita De. Un agguato con la, quello teso ieri sera a Matteonello studio di DiMartedì su La 7. Conche, come ribadito negativamente daiimmediatamente dopo la messa in onda, «lascia fare». Tutti determinati a provocare. Insinuare. Aggredire verbalmente l’interlocutore. Al punto tale che l’ex direttrice dell’Unità si è spinta oltre il limite dell’insostenibile. In spregio della verità. Del buon gusto. Della pacatezza dialettica. A partire dall’esternazione clou del suo ...

