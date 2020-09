Ilary Blasi Instagram | l’annuncio shock a Totti | «C’è una donna incinta in casa!»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020)ha deciso di fare un piccolo scherzo a suo marito Francesco, ex attaccante della Roma. Stando alle storiedella showgirl la famigliapresto si allargherà., infatti, ha annunciato a suo marito che una “” di casa è. La reazione dell’ex calciatore alla lieta novella è stata incredibile.è rimasto completamente senza parole fino a quando non gli hanno rivelato che la loro gattina,Paola, aspetta dei cuccioli. Un siparietto talmente divertente che non è passato minimamente inosservato agli occhi attenti dei followers, i quali forse in un primo momento hanno sperato nell’arrivo di ...