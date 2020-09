Il Tuca Tuca? Tutto merito di Sordi: il ballo di Raffaella Carrà “salvato” da Albertone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Senza Alberto Sordi il famosissimo ballo del Tuca Tuca probabilmente non sarebbe mai esistito. Lo racconta al quotidiano “Il Messaggero” Raffaella Carrà, che spiega come il Tuca Tuca venne presentato durante la sesta puntata di Canzonissima. La Carrà conduceva per la seconda volta consecutiva la gara canora legata alla lotteria di Capodanno assieme a Corrado, e quella sera entrò per sempre nella storia della televisione italiana. La canzone e il balletto del Tuca Tuca, con le parole scritte da Gianni Boncompagni, erano qualcosa di “troppo forte” per l’Italia dell’epoca, ancora ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Senza Albertoil famosissimodelprobabilmente non sarebbe mai esistito. Lo racconta al quotidiano “Il Messaggero”Carrà, che spiega come ilvenne presentato durante la sesta puntata di Canzonissima. La Carrà conduceva per la seconda volta consecutiva la gara canora legata alla lotteria di Capodanno assieme a Corrado, e quella sera entrò per sempre nella storia della televisione italiana. La canzone e il balletto del, con le parole scritte da Gianni Boncompagni, erano qualcosa di “troppo forte” per l’Italia dell’epoca, ancora ...

