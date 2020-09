Il televideo Rai e l’incendio al porto di Genova (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una gaffe, poi corretta, che non è sfuggita agli occhi dei lettori del televideo Rai e agli impietosi commenti sui social. Battendo la notizia dell’incendio porto Ancona, il servizio di Teletext della televisione pubblica ha commesso un errore: ha scritto che il rogo è stato nell’area portuale di Genova. In molti si sono accorti dell’inesattezza e hanno pubblicato gli screenshoot sui social. Poi il tutto, dopo alcune ore, è stato corretto. LEGGI ANCHE > Paola Ferrari e il tweet sulla Juve ripescata per i positivi al coronavirus dell’Atletico Madrid A mostrare cosa compariva questa mattina nella sezione ‘24 ore non stop’ è stato Michele Anzaldi attraverso il suo profilo Twitter. La Rai stupisce sempre negativamente! l’unico giornale in Italia con 1700 ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una gaffe, poi corretta, che non è sfuggita agli occhi dei lettori delRai e agli impietosi commenti sui social. Battendo la notizia dell’incendioAncona, il servizio di Teletext della televisione pubblica ha commesso un errore: ha scritto che il rogo è stato nell’area portuale di. In molti si sono accorti dell’inesattezza e hanno pubblicato gli screenshoot sui social. Poi il tutto, dopo alcune ore, è stato corretto. LEGGI ANCHE > Paola Ferrari e il tweet sulla Juve ripescata per i positivi al coronavirus dell’Atletico Madrid A mostrare cosa compariva questa mattina nella sezione ‘24 ore non stop’ è stato Michele Anzaldi attraverso il suo profilo Twitter. La Rai stupisce sempre negativamente! l’unico giornale in Italia con 1700 ...

giornalettismo : La gaffe sul #Televideo #Rai: l'incendio al porto di #Ancona diventa 'l'area portuale di #Genova' - Blinky74 : RT @neXtquotidiano: Per #Televideo Rai l'incendio al porto di #Ancona è successo a Genova - Aquila6811 : RT @neXtquotidiano: Per #Televideo Rai l'incendio al porto di #Ancona è successo a Genova - neXtquotidiano : Per #Televideo Rai l'incendio al porto di #Ancona è successo a Genova - GgvfLucien : RT @EzioGiaenzo419: @matteosalvinimi Il miserabile televideo RAI, miserabilmente pilotato dalla miserabile sinistra, ha definito l'assassin… -

