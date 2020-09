Il T-Rex “Stan” finisce all’asta | si attende vendita record

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 16 settembre 2020) E' uno degli esemplari di tirannosauro più completi mai ritrovati nella storia. Si chiama "Stan" e andrà all'asta da Christie's il prossimo mese, il 21 ottobre, a New York, dove gli operatori si attendono unadaper un "articolo" simile. Lo scheletro di Stan, che misura circa 12 metri, è stato scoperto vicino a Buffalo, in South Dakota, nel 1987. Ci sono voluti anni di lavoro di decine di paleontologi per ricomporre lo scheletro del dinosauro.