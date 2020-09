Il segreto anticipazioni | Carolina scopre di essere la sorella di Pablo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilperde di giorno in giorno ascolti e in molti iniziano a pensare che potrebbepresto sostituito da DayDreamer, almeno nelle prossime settimane. Per il momento Mediaset non ha preso nessuna decisione e la soap spagnola andrà in onda regolarmente nel pomeriggio. Mancano ormai una manciata di episodi e la soap dovrebbe chiudere i battenti prima del 2021 anche in Italia…Noi continueremo a seguire la soap e a darvi le, iniziando con la trama della puntata di domani 17 settembre 2020. Avrete visto che Isabel è ormai pronta per il suo viaggio anche se non abbiamo idea di chi sia l’uomo che deve incontrare. Nel frattempo Encarnacion e suo marito hanno difficoltà a nascondere il grandeche riguarda...