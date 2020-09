Il ritorno di Di Battista (per far perdere Emiliano) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Era nell’aria. Circolavano voci, fino a quando poi è arrivata la conferma ufficiale: “Ci sarò perché Antonella lo merita e non posso mancare in Puglia”. Alessandro Di Battista venerdì sera chiude la campagna elettorale a Bari al fianco di Laricchia, la candidata grillina che ha rifiutato ogni tipo di accordo con il presidente uscente Michele Emiliano. Lo stesso premier Giuseppe Conte aveva auspicato un’alleanza sul territorio tra i due partiti di governo esponendosi non poco. Ma nulla da fare.Il Movimento corre da solo, consapevole che una vittoria sia impossibile, ma nello stesso sa di avere la forza per depotenziare il Pd, anche se una parte dei pentastellati, quella cosiddetta più governista, ha detto che voterà per il candidato dem. E quindi per dare un colpo al governo e un colpo ad ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Era nell’aria. Circolavano voci, fino a quando poi è arrivata la conferma ufficiale: “Ci sarò perché Antonella lo merita e non posso mancare in Puglia”. Alessandro Divenerdì sera chiude la campagna elettorale a Bari al fianco di Laricchia, la candidata grillina che ha rifiutato ogni tipo di accordo con il presidente uscente Michele. Lo stesso premier Giuseppe Conte aveva auspicato un’alleanza sul territorio tra i due partiti di governo esponendosi non poco. Ma nulla da fare.Il Movimento corre da solo, consapevole che una vittoria sia impossibile, ma nello stesso sa di avere la forza per depotenziare il Pd, anche se una parte dei pentastellati, quella cosiddetta più governista, ha detto che voterà per il candidato dem. E quindi per dare un colpo al governo e un colpo ad ...

