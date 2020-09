Il potere senza cultura è mero dominio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riflessioni sopra un tappeto afghano "Da qualche tempo, infatti, serpeggia in Occidente una sottile inquietudine alla cui base c'è come il sentore di avere raggiunto il punto critico dell'ascesa della civiltà occidentale, nel quale coincidono l'apice del successo e l'inizio del declino..." di Agostino Spataro 1. Il nostro radicato eurocentrismo ci impedisce di conoscere le “culture non occidentali” e di fruire dell'incommensurabile patrimonio artistico e culturale creato da tre quarti (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riflessioni sopra un tappeto afghano "Da qualche tempo, infatti, serpeggia in Occidente una sottile inquietudine alla cui base c'è come il sentore di avere raggiunto il punto critico dell'ascesa della civiltà occidentale, nel quale coincidono l'apice del successo e l'inizio del declino..." di Agostino Spataro 1. Il nostro radicato eurocentrismo ci impedisce di conoscere le “culture non occidentali” e di fruire dell'incommensurabile patrimonio artistico ele creato da tre quarti (...) - Tribuna Libera

