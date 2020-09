Il Paradiso delle signore in onda al posto di Oggi è un altro giorno lunedì 21 e martedì 22 settembre, ecco perché (Anteprima Blogo) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Paradiso delle signore non si ferma, Serena Bortone sì. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, lunedì 21 e martedì 22 settembre su Rai1 alle ore 14.00 andranno in onda due nuovi episodi della soap invece che Oggi è un altro giorno, il programma che ha debuttato in quell'orario il 7 settembre con ascolti abbastanza tiepidi (ieri è tornato sulla doppia cifra - 10.2% di share).La variazione di palinsesto non è comunque legata ai dati Auditel, bensì alla stretta attualità. In pratica, nella programmazione di Rai1 è previsto che lunedì e martedì prossimi alle 14.55 vadano in onda gli speciali del Tg1 su referendum ... Leggi su blogo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilnon si ferma, Serena Bortone sì. Secondo quanto risulta a, infatti, lunedì 21 e martedì 22su Rai1 alle ore 14.00 andranno indue nuovi episodi della soap invece cheè un, il programma che ha debuttato in quell'orario il 7con ascolti abbastanza tiepidi (ieri è tornato sulla doppia cifra - 10.2% di share).La variazione di palinsesto non è comunque legata ai dati Auditel, bensì alla stretta attualità. In pratica, nella programmazione di Rai1 è previsto che lunedì e martedì prossimi alle 14.55 vadano ingli speciali del Tg1 su referendum ...

