Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18 settembre: Umberto scopre il segreto di Ravasi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un segreto taciuto per diverso tempo verrà presto a galla a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alla puntata in onda venerdì 18 settembre, rivelano che Umberto e Riccardo preoccupati per Adelaide, indagheranno sul conto di Achille Ravasi e finiranno per scoprire che quest'ultimo è già sposato con una donna americana. Nel frattempo, Marta farà un brutto sogno riguardante la piccola Anna e si risveglierà con l'umore sotto i tacchi. Infine, Roberta che sembrava voler tenere a distanza Federico, accetterà i biglietti per l'Expo '61 che il giovane si è procurato grazie a Vittorio Conti.

