Il nuovo rapporto tra Israele e Bahrein (Di mercoledì 16 settembre 2020) La questione del nuovo rapporto, che segue l’accordo già siglato tra Gerusalemme e gli Emirati Arabi Uniti, tra Israele e il Bahrein, è di particolare interesse; e segna un riallineamento del mondo sunnita, in evidente funzione anti-iraniana, con lo stato ebraico e, quindi, indirettamente, con l’occidente. Ma Israele non pensa sempre, sul piano strategico, come i suoi alleati occidentali, e questo è un bene. Cambia oggi il leverage petrolifero tra Est arabo e Ovest euro-americano (ma l’UE non se n’è ancora accorta) visto il sorgere della potenza petrolifera Usa. Ma cambia, quindi, anche quello che potremmo definire come il “livello di protezione” militare tra mondo arabo sunnita e sistema di difesa dell’Ovest, tra NATO e accordi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) La questione del, che segue l’accordo già siglato tra Gerusalemme e gli Emirati Arabi Uniti, trae il, è di particolare interesse; e segna un riallineamento del mondo sunnita, in evidente funzione anti-iraniana, con lo stato ebraico e, quindi, indirettamente, con l’occidente. Manon pensa sempre, sul piano strategico, come i suoi alleati occidentali, e questo è un bene. Cambia oggi il leverage petrolifero tra Est arabo e Ovest euro-americano (ma l’UE non se n’è ancora accorta) visto il sorgere della potenza petrolifera Usa. Ma cambia, quindi, anche quello che potremmo definire come il “livello di protezione” militare tra mondo arabo sunnita e sistema di difesa dell’Ovest, tra NATO e accordi ...

bancaetica : A 6 mesi dallo scoppio della pandemia un nuovo rapporto #Oxfam fotografa l’acuirsi di enormi #disuguaglianze nell’e… - SpotifyItaly : @NaliOfficial ha fatto un podcast in cui ci accompagna alla scoperta di #NUDA, raccontandoci qualcosa in più su di… - Exibart : Fino al 13 dicembre 2020 il parco di Villa Borghese, a Roma, ospita un progetto espositivo inedito che riflette sul… - zazoomblog : In libreria: Alessandro Magno e il mistero del rapporto Venamon nel nuovo thriller di Adriano Petta - #libreria:… - columbus63 : RT @ActionItalia: Test sierologici, #vaccini, e #FakeNews: il dibattito sul #COVID19 continua a crescere. Cosa abbiamo imparato fino ad ora… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo rapporto Dall'Ocse il nuovo Rapporto: “ Uno sguardo sull'Istruzione” Il Sole 24 ORE Global Safe protagonista nel settore del brokeraggio assicurativo è stato nominato primo Top Partners Italia

Infomotori.com dopo aver lanciato Top Dealers Italia, con cui ha selezionato una rosa di circa cento concessionari di eccellenza, propone ora Top Partners Italia, con cui intende valorizzare società d ...

Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow sul rapporto con il cast originale

Colin Trevorrow è tornato a parlare della produzione di Jurassic World: Dominion e del rapporto sul set con i membri del cast originale di Jurassic Park. Colin Trevorrow ha rilasciato una nuova interv ...

Coronavirus in Europa, i 6 Paesi in cui è più probabile essere contagiati

L'emergenza Coronavirus torna a spaventare l'Europa. Dopo alcune settimane in cui, subito dopo la fine dei lockdown, la curva epidemiologica sembrava in discesa, in numerosi paesi il numero dei contag ...

Infomotori.com dopo aver lanciato Top Dealers Italia, con cui ha selezionato una rosa di circa cento concessionari di eccellenza, propone ora Top Partners Italia, con cui intende valorizzare società d ...Colin Trevorrow è tornato a parlare della produzione di Jurassic World: Dominion e del rapporto sul set con i membri del cast originale di Jurassic Park. Colin Trevorrow ha rilasciato una nuova interv ...L'emergenza Coronavirus torna a spaventare l'Europa. Dopo alcune settimane in cui, subito dopo la fine dei lockdown, la curva epidemiologica sembrava in discesa, in numerosi paesi il numero dei contag ...