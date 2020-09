Il Napoli annuncia un nuovo giro di tamponi tutti negativi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 settembre 2020)diper il, effettuati ieri, e ancora una volta. Lo scrive la Società su Twitter, aggiungendo i ringraziamenti per alcuni medici. Di seguito il tweet del club. Al termine deldieffettuati ieri,sono risultati. Ne approfittiamo per ringraziare in particolare Il prof Califano, il prof Portella, il dott Di Maro e il dott De Fazio della Federico II #ForzaSempre — Official SSC(@ssc) September 16, 2020 L'articolo ilsta.