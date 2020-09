Il Milan è arrivato a Dublino: domani la sfida contro lo Shamrock Rovers (Di mercoledì 16 settembre 2020) I rossoneri, dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della gara di Europa League tra lo Shamrock Rovers e il Milan, sono partiti in direzione di Dublino dove affronteranno la prima gara ufficiale dopo la preparazione estiva. Il club è arrivato già in città e si prepara ad affrontare il club irlandese, a caccia della qualificazione alla prossima Europa League. Dublin, here we come! Milano Dublino #SempreMilan #RoversMilan#UEL pic.twitter.com/FSOubwreRI — AC Milan (@acMilan) September 16, 2020 Foto: twitter Milan L'articolo Il Milan è arrivato a Dublino: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) I rossoneri, dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della gara di Europa League tra loe il, sono partiti in direzione didove affronteranno la prima gara ufficiale dopo la preparazione estiva. Il club ègià in città e si prepara ad affrontare il club irlandese, a caccia della qualificazione alla prossima Europa League. Dublin, here we come!#Sempre#UEL pic.twitter.com/FSOubwreRI — AC(@ac) September 16, 2020 Foto: twitterL'articolo Il: ...

