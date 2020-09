Il lupo sulla pelle, presentate le maglie dell’Avellino per la prossima stagione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Il lupo sulla pelle“. E’ questo il leitmotiv della presentazione delle maglie per la prossima stagione dell’Avellino. Modelli per una sera Sabino pellecchia, Francesco Forte, Riccardo Maniero, Alberto Dossena, Riccardo Maniero e Salvatore Aloi. Casacche firmate dalla Magma Group. “La maglia nasce con un comune denominatore è fede, passione, territorialità – dice il numero uno dell’azienda irpina, Martino Canonico – La nuova maglia nasce dal concetto di voler ascoltare le volontà dei tifosi e degli amici. L’ispirazione è giunta dal passato – continua – Vogliamo dare la giusta importanza al simbolo di questa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Il“. E’ questo il leitmotiv della presentazione delleper ladell’Avellino. Modelli per una sera Sabinocchia, Francesco Forte, Riccardo Maniero, Alberto Dossena, Riccardo Maniero e Salvatore Aloi. Casacche firmate dalla Magma Group. “La maglia nasce con un comune denominatore è fede, passione, territorialità – dice il numero uno dell’azienda irpina, Martino Canonico – La nuova maglia nasce dal concetto di voler ascoltare le volontà dei tifosi e degli amici. L’ispirazione è giunta dal passato – continua – Vogliamo dare la giusta importanza al simbolo di questa ...

teatrolafenice : ?? Il primo passo sul palcoscenico. Già, perché stasera con la prima di 'Roberto Devereux' ricominciamo ad essere tu… - Lara86124487 : @DxZagor .....un in bocca al lupo per le votazioni a novembre! Ma io non ho dubbi sulla Vittoria di Trump?? A presto… - sabina_lupo : Oggi Tribunale di Bergamo finestre chiuse, molte persone ovunque nei corridoi stretti e nelle stanze e ciliegina su… - mariasole813 : RT @MariM64768014: Domani ha inizio il nuovo anno scolastico,le scuole riaprono. Cari ragazzi, STUDIATE! Questo murales è sulla facciata d… - paolodelbufalo1 : RT @FNInfermieri: Si apre la settimana che porterà alle Amministrative. Sulla homepage del portale istituzionale, la FNOPI ha raccolto le… -

Ultime Notizie dalla rete : lupo sulla Lupi e stranieri: questi voti che mettono a nudo le nostre paure swissinfo.ch Siberia: trovati i resti congelati di un orso bruno di 30 mila anni fa

Proseguono i ritrovamenti di animali preistorici congelati in Siberia. Dopo mammuth e un puledro di cavallo, in un’isola nel mar Glaciale artico a nord della Siberia sono stati scoperti i resti di un ...

Mostra sulla Transumanza a Genova

La mostra, che rientra nell’Inter-Reg CambioVIA,ripercorre l’intero territorio regionale alla scoperta delle tracce lasciate dalla vita pastorale. Allestita nella sala conferenze dell’Archivio di Stat ...

Scuola "Rosolino Pilo" senza banchi, la preside: "Disdicevole strumentalizzare le difficoltà"

"C’erano due alternative. O rinviare ulteriormente l’apertura o armarci di coraggio e dire 'Abbiamo un dovere morale'. Fare scuola non significa solo avere banchi e sedie". Il dirigente scolastico del ...

Proseguono i ritrovamenti di animali preistorici congelati in Siberia. Dopo mammuth e un puledro di cavallo, in un’isola nel mar Glaciale artico a nord della Siberia sono stati scoperti i resti di un ...La mostra, che rientra nell’Inter-Reg CambioVIA,ripercorre l’intero territorio regionale alla scoperta delle tracce lasciate dalla vita pastorale. Allestita nella sala conferenze dell’Archivio di Stat ..."C’erano due alternative. O rinviare ulteriormente l’apertura o armarci di coraggio e dire 'Abbiamo un dovere morale'. Fare scuola non significa solo avere banchi e sedie". Il dirigente scolastico del ...