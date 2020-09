Il Festival di Sanremo si farà con il pubblico anche in caso di lockdown: gli spettatori a teatro verranno monitorati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Festival di Sanremo senza pubblico è impensabile, dunque si sta “studiando l’opzione di mettere, anche dentro gli studi dei programmi televisivi, una presenza di pubblico monitorata, come avviene per gli artisti. Io sono certo che l’azienda rintraccera’ la soluzione migliore per Sanremo, mancano sei mesi, non dimentichiamolo. Il Festival ci sara’ e troveremo la formula migliore. Sanremo andra’ in onda dal 2 al 6 marzo. Se dovessimo trovarci per assurdo in un periodo di lockdown, capiremo cosa fare“. Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della presentazione di Tale e quale show di Carlo Conti.L'articolo Il ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildisenzaè impensabile, dunque si sta “studiando l’opzione di mettere,dentro gli studi dei programmi televisivi, una presenza dimonitorata, come avviene per gli artisti. Io sono certo che l’azienda rintraccera’ la soluzione migliore per, mancano sei mesi, non dimentichiamolo. Ilci sara’ e troveremo la formula migliore.andra’ in onda dal 2 al 6 marzo. Se dovessimo trovarci per assurdo in un periodo di, capiremo cosa fare“. Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della presentazione di Tale e quale show di Carlo Conti.L'articolo Il ...

