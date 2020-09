Il Festival di Sanremo 2021 verrà posticipato ancora | tutto sulle date

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildiverrà, molto probabilmente. Cosa sappiamodella prossima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana? Al momento è in programma dal 2 al 6 marzo, giàrispetto alle tradizionalidi inizio febbraio. Un mese di posticipo, però, potrebbe non bastare e ilpotrebbe essere rimandato almeno di un altro mese per tenersi in primavera. Sarebbe l’unica edizione a tenersi nei mesi primaverili piuttosto che in quelli invernali e la decisione dipenderà solo ed esclusivamente dallo stato dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Prioritaria è ...