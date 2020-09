Il documentario dei Linkin Park su A Thousand Suns per i 10 anni dell’album

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Esce ildeisu A, l’album che compie quest’anno 10. Sono trascorsi 10dal momento in cui ihanno dato alla luce il loro quarto disco; all’epoca dei fatti nel gruppo c’era ancora Chester Bennington, tragicamente scomparso nel 2017. Aè stato prodotto da Rick Rubin e torna all’attenzione oggi nelMeeting Of Aper raccontare ai fan e ripercorrere con loro il processo di lavorazione che ha portato alla nascita del disco, nel 2010. Immagini inedite spiegano i lavori sulle canzoni presenti nel disco, un concept ...

bnegri1 : RT @FDUmilano: Insieme a @euromilanospa vi aspettiamo domani sera ore 20.45 alla #CascinaMerlata con il documentario di @GianniVukaj e @TV2… - chsever : RT @AndreaFdeCesco: Nella sua newsletter “The Interface” @CaseyNewton, uno dei più bravi giornalisti tech al mondo, smonta #TheSocialDilemm… - AndreaFdeCesco : Nella sua newsletter “The Interface” @CaseyNewton, uno dei più bravi giornalisti tech al mondo, smonta… - Camilla_5thFrog : 'inneggia', 'elogia', 'idolatra'.. Boh...io da quel pò di video che ho visto non mi è sembrato stesse dicendo evviv… - _Lulina_ : #TheSocialDilemma può essere riassunto nei minuti finali del documentario, quando tutti quelli che lavorano nel set… -

Ultime Notizie dalla rete : documentario dei

Corriere della Sera

Trasmesso in diretta streaming da Cognac al pubblico di tutto il mondo, lo spettacolo The Birth of Tragedy dell'artista rende omaggio ai valori universali di resilienza, coraggio e speranza PARIGI, 16 ...Atlantide e Andrea Purgatori tornano con le nuove puntate da mercoledi 16 settembre 2020 su La7 alle 21:15 con l’intervista – realizzata dal grande regista tedesco nel film documentario Herzog incont ...Nel decennale dell’album A Thousand Suns, che uscì il 14 settembre 2010, i Linkin Park hanno diffuso su YouTube il documentario Meeting of a Thousand Suns, precedentemente disponibile in DVD. Prodotto ...