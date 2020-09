Il Consorzio Alto Adige lancia ‘Agenda 2030’ (Di mercoledì 16 settembre 2020) La sostenibilità alla base della programmazione del Consorzio Altoatesino, che punta deciso verso una viticoltura a basso impatto ambientale. il Consorzio Alto Adige ha elaborato l’Agenda Vini Alto Adige 2030, documento che delinea uno sviluppo della produzione Altoatesina nel prossimo decennio improntato a una maggiore sostenibilità, da raggiungere tramite concrete azioni in ciascuno dei cinque pilastri su cui poggia il settore vinicolo: suolo, vigneti, vino, territorio e persone. Il programma è sviluppato in collaborazione con il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura, il Centro sperimentale agricolo di Laimburg, l’Accademia europea di Bolzano, la Libera Università di Bolzano e Alfred Strigl, esperto di ... Leggi su vinonews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) La sostenibilità alla base della programmazione delatesino, che punta deciso verso una viticoltura a basso impatto ambientale. ilha elaborato l’Agenda Vini2030, documento che delinea uno sviluppo della produzioneatesina nel prossimo decennio improntato a una maggiore sostenibilità, da raggiungere tramite concrete azioni in ciascuno dei cinque pilastri su cui poggia il settore vinicolo: suolo, vigneti, vino, territorio e persone. Il programma è sviluppato in collaborazione con il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura, il Centro sperimentale agricolo di Laimburg, l’Accademia europea di Bolzano, la Libera Università di Bolzano e Alfred Strigl, esperto di ...

pregiuliano : Il Consorzio Vini Alto Adige lancia la sua Agenda 2030 per la sostenibilità. E... noi? Che famo? ?????? - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #Ambiente Vino: Consorzio Alto Adige, agenda per un futuro sostenibile - Mauri_SMM_SEO : #News #Ambiente Vino: Consorzio Alto Adige, agenda per un futuro sostenibile - Notiziedi_it : Vino: Consorzio Alto Adige lancia ‘Agenda 2030’ per futuro sostenibile vitivinicoltura - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Il consorzio vini dell'Alto Adige ha presentato la sua Agenda 2030, con le linee guida che i produttori del settore si im… -

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio Alto Consorzio Alto Adige, agenda per un futuro sostenibile - Terra & Gusto Agenzia ANSA Vendemmia e infernot nel magico Monferrato

«Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive, che ha il suo respiro e il suo sudore». Così Cesare Pavese esprime la familiarità con i vigneti della sua terra. Il Monferrato e la pr ...

PREVISIONI meteo domani 17 settembre: maltempo al sud Italia e qualche temporale su Alpi e Appennino

Previsioni meteo per domani 17 settembre 2020 in Italia: depressione in azione al sud Italia, temporali anche su Alpi e Appennino. Per il resto bel tempo Previsioni meteo in Italia per domani 17 sette ...

Sicilia: domenica si celebra la giornata nazionale sulla Sla

Domenica prossima 20 settembre sarà la XIII giornata nazionale sulla SLA promossa dall’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Centinaia di monumenti si illumineranno il verde nella notte ...

«Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive, che ha il suo respiro e il suo sudore». Così Cesare Pavese esprime la familiarità con i vigneti della sua terra. Il Monferrato e la pr ...Previsioni meteo per domani 17 settembre 2020 in Italia: depressione in azione al sud Italia, temporali anche su Alpi e Appennino. Per il resto bel tempo Previsioni meteo in Italia per domani 17 sette ...Domenica prossima 20 settembre sarà la XIII giornata nazionale sulla SLA promossa dall’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Centinaia di monumenti si illumineranno il verde nella notte ...