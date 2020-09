Il ciclista della memoria sulle tracce dei partigiani: il viaggio in bici di Giovanni Bloisi tra massacri nazisti e la Repubblica dell’Ossola (Di mercoledì 16 settembre 2020) Giovanni Bloisi, il 65enne ciclista della memoria, è abituato a imprese impegnative: pedalare attraverso le campagne russe o fino a Gerusalemme ricordando i bambini di Sciesopoli. Quest’anno il Covid ha scompaginato un po’ i suoi piani ma la bicicletta decorata dal tricolore e dal simbolo dell’Anpi non poteva essere fermata. E così il ciclista di Varano Borghi (Varese) ha attraversato in traghetto il lago Maggiore per poi partire per un viaggio in Piemonte durato sette giorni (da lunedì 31 luglio a domenica 6 settembre) sulle tracce dei partigiani della Val Grande, della Repubblica dell’Ossola e di quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020), il 65enne, è abituato a imprese impegnative: pedalare attraverso le campagne russe o fino a Gerusalemme ricordando i bambini di Sciesopoli. Quest’anno il Covid ha scompaginato un po’ i suoi piani ma lacletta decorata dal tricolore e dal simbolo dell’Anpi non poteva essere fermata. E così ildi Varano Borghi (Varese) ha attraversato in traghetto il lago Maggiore per poi partire per unin Piemonte durato sette giorni (da lunedì 31 luglio a domenica 6 settembre)deiVal Grande,dell’Ossola e di quella ...

MariottiStefano : @BelliTiziano @robybrunelli @runsail @TriathBlade @luigifoschini @pjfla72 @Miceli11Zaira @BerrettaLaura… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Il più grande ciclista della storia: 1. Merckx 2. ... - AleSalvi12 : RT @RaiCultura: Una galleria di immagini che ricostruisce la vita e la carriera del grande ciclista Fausto Coppi. Nell'anniversario della s… - IgnorantCyclist : Ho un ebook in lavorazione per La Ciclista Ignorante. Un altro libro che non c'entra niente con il mondo bici, che… - frederic_cherki : RT @RaiCultura: Una galleria di immagini che ricostruisce la vita e la carriera del grande ciclista Fausto Coppi. Nell'anniversario della s… -

Ultime Notizie dalla rete : ciclista della Il ciclista della memoria sulle tracce dei partigiani: il viaggio in bici di Giovanni Bloisi tra massacri… Il Fatto Quotidiano Apple Fitness+: per gli sportivi che utilizzano Apple Watch!

Si tratta di unire le capacità di rilevazione di Apple Watch integrandolo con gli altri dispositivi come iPhone, iPad e Apple TV. Il tutto per avere un ecosistema sempre più integrato, connesso e ricc ...

Nibali: "Mondiale? Mi manca ancora la condizione"

Vincenzo Nibali ha visionato insieme al ct Cassani il percorso del Mondiale di Imola e ha raccontato le sue sensazioni alla Gazzetta dello Sport: "Ho fatto un giro, lo ritengo un percorso duro, impegn ...

Este: Rete ciclabile: Motta e Manfredini, verso Ospedaletto Euganeo

Gallana: «La rete ciclabile permetterà di raggiungere tutti i punti di Este, le sue frazioni e i Comuni limitrofi. Promuoviamo la mobilità alternativa e la salvaguardia all’ambiente». Si è conclusa in ...

Si tratta di unire le capacità di rilevazione di Apple Watch integrandolo con gli altri dispositivi come iPhone, iPad e Apple TV. Il tutto per avere un ecosistema sempre più integrato, connesso e ricc ...Vincenzo Nibali ha visionato insieme al ct Cassani il percorso del Mondiale di Imola e ha raccontato le sue sensazioni alla Gazzetta dello Sport: "Ho fatto un giro, lo ritengo un percorso duro, impegn ...Gallana: «La rete ciclabile permetterà di raggiungere tutti i punti di Este, le sue frazioni e i Comuni limitrofi. Promuoviamo la mobilità alternativa e la salvaguardia all’ambiente». Si è conclusa in ...