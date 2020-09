Il catastrofista Ricciardi contro la riduzione della quarantena: “Da noi resta di 14 giorni, non seguiremo la Francia” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Niente da fare: gli “espertoni” decidono di non decidere e in Italia la quarantena resta di 14 giorni. Ieri il Comitato tecnico scientifico ha analizzato la possibilità di ridurre il tempo di isolamento in caso di contagio, alla luce delle nuove evidenze scientifiche e sulla scorta di Paesi come la Francia che hanno dimezzato la quarantena. Alla fine però il Cts si è preso altro tempo. “Al momento la linea è quella prudenziale del mantenimento dei 14 giorni” di quarantena, precisa il fantomatico Walter Ricciardi, ex attore e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a SkyTg24. Ricciardi: “riduzione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Niente da fare: gli “espertoni” decidono di non decidere e in Italia ladi 14. Ieri il Comitato tecnico scientifico ha analizzato la possibilità di ridurre il tempo di isolamento in caso di contagio, alla luce delle nuove evidenze scientifiche e sulla scorta di Paesi come la Francia che hanno dimezzato la. Alla fine però il Cts si è preso altro tempo. “Al momento la linea è quella prudenziale del mantenimento dei 14” di, precisa il fantomatico Walter, ex attore e consulente del ministroSalute Roberto Speranza, intervenuto a SkyTg24.: “...

