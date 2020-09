Il candidato sindaco del giorno – Christian Cerbone – Casalnuovo di Napoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) • Nome e cognome Christian Cerbone • Quanti anni hai? 38 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Casalnuovo di Napoli (NA) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono ottico optometrista e fotografo di moda e pubblicità. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di candidarmi con il MoVimento 5 Stelle perché credo nel rinnovamento, in una società migliore e, sopratutto, in una politica che metta il cittadino al centro della propria azione amministrativa. • È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre? Sono consigliere, attualmente in carica, del Comune di Casalnuovo di Napoli e, con responsabilità, non solo ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 16 settembre 2020) • Nome e cognome• Quanti anni hai? 38 • Seidi quale Comune?di(NA) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono ottico optometrista e fotografo di moda e pubblicità. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di candidarmi con il MoVimento 5 Stelle perché credo nel rinnovamento, in una società migliore e, sopratutto, in una politica che metta il cittadino al centro della propria azione amministrativa. • È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre? Sono consigliere, attualmente in carica, del Comune didie, con responsabilità, non solo ...

