«Il candidato di destra mi ha chiamato “baluba” | è ignoranza»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Baluba è chi appartiene a un gruppo etnico centro-africano di lingua Bantu. Ma è anche un termine che, spregiativamente, viene utilizzato per indicare una persona rozza, ignorante, incivile. Ed è proprio con questa parola che Meraf Villani, 24enne di Lecco di origine etiope, si è sentita apostrofare nei giorni scorsi dalsindaco del centroGiuseppe Ciresa, già assessore in altre amministrazioni a guida leghista. Un episodio che ha amareggiato la giovane, in corsa alle elezioni domenica e lunedì con … Continua L'articolo «Ildimi ha“baluba”: è» proviene da il manifesto.