“Il calcio che vorrei” | la tesi di Andrea Pirlo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Pubblichiamo laintegrale che il neo allenatore della Juventus,, ha presentato e discusso i giorni scorsi a Coverciano per laurearsi allenatore di Serie A. IntroduzioneL’idea fondante del mioè basata sulla volontà di unpropositivo, di possesso e di attacco. Vorrei giocare untotale e collettivo, con 11 giocatori attivi in fase offensiva e difensiva. Manipolando spazi e tempi, abbiamo l’ambizione di comandare il gioco in ambedue le fasi. Il “gioco” deve essere il filo conduttore della mia squadra. Intendendo per “gioco” quel filo conduttore composto da principi, posizioni ed emozioni tra i giocatori stessi. Un gioco basato sul collettivo ma che sia in grado di esaltare le individualità ...