Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi | i dati della Regione per il 16 settembre

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilper il 16con iaggiornati sui nuovi casi dineldopo i 139 positivi e i due nuovi decessi di ieri Idelsulnelieril’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, all’aeroporto di Fiumicino in vistapartenza del volo sperimentale illustra l’iniziativa del volo “Covid free” che partealle 13.30 da Roma per Milano Linate, in cui a tutti ...