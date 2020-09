Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 16 settembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione dopo i 176 nuovi casi e i due decessi di ieri: 159 casi e due decessi Intanto il sindaco di Bergamo Gori, ieri sera a Trento per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra per il Comune, Franco Ianeselli, ha espresso la sua preoccupazione per la rete territoriale della sanità in Lombardia: “Il virus non si cura negli ospedali, si cura sul territorio e questo la Lombardia non era pronta a farlo. Gli undici capoluoghi lombardi sono tutti in coda alle classifiche nazionali nel rapporto quantitativo tra abitanti e medici di medicina generale, e la cosa drammatica è che questa dimensione ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi diincon i dati deldella Regione dopo i 176 nuovi casi e i due decessi di ieri: 159 casi e due decessi Intanto il sindaco di Bergamo Gori, ieri sera a Trento per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra per il Comune, Franco Ianeselli, ha espresso la sua preoccupazione per la rete territoriale della sanità in: “Il virus non si cura negli ospedali, si cura sul territorio e questo lanon era pronta a farlo. Gli undici capoluoghi lombardi sono tutti in coda alle classifiche nazionali nel rapporto quantitativo tra abitanti e medici di medicina generale, e la cosa drammatica è che questa dimensione ...

Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 16 settembre) Playhitmusic - - zazoomblog : Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi: i dati della Regione per il 16 settembre - #bollettino #Coronavirus… - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi: i dati della Regione per il 16 settembre) Playhitmusic -… - SelvaticoM : @antieuropeistaa Prof. ZANGRILLO lo ha detto in un bollettino e ha spiegato che la differenza la devono fare i medi… -