Il bel gesto di Del Piero | ha consegnato cibo ai poveri di Los Angeles

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Bellissimoquello di cui Alessandro Delsi è reso protagonista, in un momento così complicato per il mondo intero a causa della pandemia. L’ex capitano della Juventus ha un ristorante a Los, N10, da cui ha presoche hapersonalmente alle persone bisognose della città californiana, in compagnia della moglie Sonia Amoruso. Delsi è avvalso della collaborazione del St. Joseph Center, un’organizzazione locale che appunto aiutae senza tetto. Visualizza questo post su Instagram “The greatness of a community is most accurately measured by the compassionate actions of its members.” – Coretta Scott King It’s an honor to ...