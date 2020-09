“Il Barcellona non ha i soldi per Depay”: il clamoroso retroscena di Aulas (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Il Barcellona non può permettersi di spendere 30 milioni di euro per Depay“. Sono queste le parole di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha spiegato la situazione economica dei blaugrana: “Memphis costerebbe al Barcellona 30 milioni. Il presidente del Barça mi ha detto domenica scorsa che hanno sofferto molto la crisi causata dal Coronavirus e non hanno la possibilità di fare un’offerta“. Confermata dunque la situazione critica del Barcellona, che sta smobilitando dopo i recenti insuccessi. Calciomercato, le notizie di oggi – Si completa il puzzle Juve-Roma-Napoli, attaccante per l’Inter e altri bottiL'articolo “Il Barcellona non ha i soldi per Depay”: il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ilnon può permettersi di spendere 30 milioni di euro per Depay“. Sono queste le parole di Jean-Michel, presidente del Lione, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha spiegato la situazione economica dei blaugrana: “Memphis costerebbe al30 milioni. Il presidente del Barça mi ha detto domenica scorsa che hanno sofferto molto la crisi causata dal Coronavirus e non hanno la possibilità di fare un’offerta“. Confermata dunque la situazione critica del, che sta smobilitando dopo i recenti insuccessi. Calciomercato, le notizie di oggi – Si completa il puzzle Juve-Roma-Napoli, attaccante per l’Inter e altri bottiL'articolo “Ilnon ha iper Depay”: il ...

capuanogio : Da #Barcellona parlano di arrivo di #Sanchez alla #Juventus quasi saltato. Il motivo sarebbe la difficoltà ad avere… - TuttoMercatoWeb : ESPN - Vidal-Inter slitta: il cileno è ancora in Spagna, problemi fiscali per i nerazzurri - capuanogio : Il presidente del #Lione #Aulas: 'Il mio collega del #Barcellona mi ha spiegato che il club risente della crisi fin… - notmarianodiaz : Lukaku con il Barcellona centra meno dell'ananas sulla pizza. - CalcioWeb : “Il #Barcellona non ha i soldi per #Depay”: il clamoroso retroscena di #Aulas - -

