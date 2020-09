Ignazio Mancini è il nuovo rettore dell’Università degli studi della Basilicata

(Di mercoledì 16 settembre 2020) POTENZA – Ignazio Marcello Mancini e’ il nuovo rettore dell’Universita’ degli studi della Basilicata. Eletto ieri con 266 voti su 430 votanti, e’ preside uscente della scuola di Ingegneria. Laureato con lode in Ingegneria Meccanica, ha iniziato l’attivita’ scientifica nel 1987 presso il reparto sperimentale di Bari dell’IRSA-CNR. Dal 1989 al 1998 e’ stato ricercatore universitario di ruolo e successivamente professore associato presso la Facolta’ di Ingegneria dell’Universita’ degli studi della Basilicata. Dal 2000 e’ professore ordinario di Ingegneria sanitaria-ambientale, dapprima presso la stessa facolta’ e, dal 2012, presso la scuola di Ingegneria, dove, dallo stesso anno, ricopre la carica di direttore. È componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Ingegneria per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile ed e’ stato preside della facolta’ di Ingegneria e pro-rettore alla didattica. Mancini e’ membro del gruppo nazionale di Ingegneria sanitaria-ambientale ed e’ autore, con il suo gruppo di ricerca, di oltre centosettanta pubblicazioni edite su riviste scientifiche internazionali, volumi e atti di convegni. Mancini succede ad Aurelia Sole.BARDI: “MANCINI SAPRÀ PROSEGUIRE CAMMINO RILANCIO”

