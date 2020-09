Iannone | un paparazzo smentisce la modella | “Soleil ha chiesto di essere fotografata con lui”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nuovo capitolo nella vicenda-Soleil. Laaveva recentemente dichiarato che il pilota di MotoGp fosse a caccia di visibilità. Barbara d'Urso ha svelato uno scenario inatteso. A questo proposito Alex Fiumara, noto, avrebbe rilasciato una dichiarazione scottante: "Le dichiarazioni di Soleil? Sono rabbrividito nel leggere tanta ipocrisia. Prende le distanze dae fa la sostenuta ma il 19 agosto le serviva unper farsi fotografare insieme a lui in Sardegna. Dal 19 al 23 Soleil ha dato a un fotografo della mia agenzia una serie di indicazioni precise per farsi fotografare insieme al pilota. Trovo aberrante fare certe dichiarazioni sul giornale quando ha fatto di tutto per apparire. Succede ma non sputare in faccia alla gente". ...