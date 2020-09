I data center di Microsoft saranno in fondo al mare (Di mercoledì 16 settembre 2020) La multinazionale di Redmond ha finito la prima sperimentazione di un progetto per trasferire i propri server in contenitori stagni ancorati sul fondo dell’Oceano. E i risultati sono sorprendenti Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 settembre 2020) La multinazionale di Redmond ha finito la prima sperimentazione di un progetto per trasferire i propri server in contenitori stagni ancorati suldell’Oceano. E i risultati sono sorprendenti

lucip1985 : RT @aldoceccarelli: I #datacenter di #Microsoft saranno in fondo al #mare - Così, Redmond ha deciso di proseguire nella sperimentazione del… - ComputerworldIT : Inaugurato dal management di #Lenovo e dalle autorità cittadine, lo Spazio Lenovo di #Milano comprende postazioni d… - repubblica : RT @rep_tecno: I data center di Microsoft saranno in fondo al mare - rep_tecno : I data center di Microsoft saranno in fondo al mare - aldoceccarelli : I #datacenter di #Microsoft saranno in fondo al #mare - Così, Redmond ha deciso di proseguire nella sperimentazione… -