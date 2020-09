"Ho visto tanti uccelli in vita mia". Prego? Lui fa la doccia nudo, occhio alla De Blanck: cosa le esce di bocca, delirio al Gf Vip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Bagno sexy per Pier Paolo Petrelli, super muscoloso e simpaticissimo. L'ex velino di Striscia la notizia , nella casa del Grande Fratello Vip - il programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 - si lascia lavare dalla contessa Patrizia De Blanck che - senza freni - si fionda in bagno sul bel ragazzo. Ovviamente la verve di Patrizia è già la cifra di questo Grande Fratello. Ieri, martedì 15 luglio, la gaffe con Enock Balotelli. Gli aveva chiesto di farsi la doccia anche nudo. “Non ho problemi, ho visto tanti uccelli nella mia vita”: una frase-choc che ha guadagnato le prime posizioni sui trend-topic in Rete. E non solo oggi la replica. Petrelli sdraiato, bagnato, divertito. Lei con doccino in mano lo aiuta. Et ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Bagno sexy per Pier Paolo Petrelli, super muscoloso e simpaticissimo. L'ex velino di Striscia la notizia , nella casa del Grande Fratello Vip - il programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 - si lascia lavare dcontessa Patrizia Deche - senza freni - si fionda in bagno sul bel ragazzo. Ovviamente la verve di Patrizia è già la cifra di questo Grande Fratello. Ieri, martedì 15 luglio, la gaffe con Enock Balotelli. Gli aveva chiesto di farsi laanche. “Non ho problemi, honella mia”: una frase-choc che ha guadagnato le prime posizioni sui trend-topic in Rete. E non solo oggi la replica. Petrelli sdraiato, bagnato, divertito. Lei con doccino in mano lo aiuta. Et ...

