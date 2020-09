"Hanno aperto la scatola del virus a Wuhan". Tremonti, tesi terrificante: siamo in trappola? | Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una stretta correlazione tra globalizzazione e Wuhan. E Giulio Tremonti, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, si scatena. La sua definizione di chi governa il mondo fin dalla caduta del Muro di Berlino e la fine della contrapposizione capitalismo-comunismo è brutale: "Una fetta di fanatici globalisti e monetaristi che da 30 anni ha disastrato il mondo illudendolo: causato il disastro, invece di chiedere scusa ci spiegano che cosa va fatto", accusa il professore, ex ministro dell'Economia nei governi di Silvio Berlusconi. "Hanno aperto la scatola del virus di Wuhan, si è disperso per il mondo, si sono messi il camice e vengono a farci la predica. Lo trovo inaccettabile, nessuno che si alzi e dica abbiamo sbagliato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una stretta correlazione tra globalizzazione e. E Giulio, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, si scatena. La sua definizione di chi governa il mondo fin dalla caduta del Muro di Berlino e la fine della contrapposizione capitalismo-comunismo è brutale: "Una fetta di fanatici globalisti e monetaristi che da 30 anni ha disastrato il mondo illudendolo: causato il disastro, invece di chiedere scusa ci spiegano che cosa va fatto", accusa il professore, ex ministro dell'Economia nei governi di Silvio Berlusconi. "ladeldi, si è disperso per il mondo, si sono messi il camice e vengono a farci la predica. Lo trovo inaccettabile, nessuno che si alzi e dica abbiamo sbagliato, ...

agorarai : 'Se ieri non hanno aperto tutte le scuole non è certo colpa della Ministra Azzolina, ma c'è l'autonomia scolastica… - matteosalvinimi : #Salvini: Scuola. Incredibile che tutta Europa abbia già aperto ed in Italia ancora non si sa nulla e mancano inseg… - AlessandroDalle : RT @NatyStellaq: Solo i negozi cinesi lavorano ,grazie a Conte ,e grazie al fatto che hanno aperto i nuovi negozi e non pagano le tasse per… - magicaGrmente22 : RT @riktroiani: Tremonti contro la Von der Leyen: 'Sono una fetta di fanatici globalità e monetaristi. Hanno aperto il virus di wuhan messo… - PMurroccu : RT @NatyStellaq: Solo i negozi cinesi lavorano ,grazie a Conte ,e grazie al fatto che hanno aperto i nuovi negozi e non pagano le tasse per… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno aperto Il Lions Club val Cerrina ha aperto il nuovo anno sociale Il Monferrato I ristoranti alla ripartenza: e ora? Cook oggi in edicola

l cliente è un mammifero estremamente adattabile: finito il lock-down si è velocemente abituato a nuove consuetudini. Il menu con il QR code e i camerieri mascherati, l’extension dei tavoli, i «congiu ...

MotoGP, Joan Mir risponde agli insulti: “In pista i rivali non hanno nome”

Joan Mir si è reso protagonista di una gara spettacolare domenica, chiusa con il terzo gradino del podio conquistato proprio all’ultimo giro. Il pilota Suzuki sta mostrando una crescita costante, oltr ...

Atletica ed esercizi di corpo libero all'aperto: eccome ricominciano le lezioni di educazione fisica all’Arimondi Eula

Durante i mesi invernali le attività si sposteranno al Pala Ferrua e al Palazzetto dello Sport. Delio: “Bello rivedere i ragazzi, ma sarà dura. Spero al più presto si possa tornale alla normalità” Lez ...

l cliente è un mammifero estremamente adattabile: finito il lock-down si è velocemente abituato a nuove consuetudini. Il menu con il QR code e i camerieri mascherati, l’extension dei tavoli, i «congiu ...Joan Mir si è reso protagonista di una gara spettacolare domenica, chiusa con il terzo gradino del podio conquistato proprio all’ultimo giro. Il pilota Suzuki sta mostrando una crescita costante, oltr ...Durante i mesi invernali le attività si sposteranno al Pala Ferrua e al Palazzetto dello Sport. Delio: “Bello rivedere i ragazzi, ma sarà dura. Spero al più presto si possa tornale alla normalità” Lez ...