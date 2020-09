“Ha parlato male di Allah”: in Nigeria 13enne condannato a dieci anni di lavori forzati (Di mercoledì 16 settembre 2020) In Nigeria un ragazzino di 13 anni, Omar Farouq, è stato condannato a 10 anni di carcere e ai lavori forzati per aver usato, secondo quanto stabilito da un tribunale della Sharia, un linguaggio inappropriato nei confronti di Allah. L’episodio sarebbe avvenuto durante un litigio con gli amici. La condanna del 13enne è arrivata il 10 agosto, ma ha avuto risonanza solo ora che sul caso è intervenuta l’Unicef. L’agenzia dell’Onu ha espresso “profonda preoccupazione” per la vicenda e ha chiesto la liberazione di Omar. L’intervento dell’Onu L’Unicef ha invitato il governo Nigeriano e quello dello stato di Kano, nel nord del Paese, dove si è verificato il caso, a un riesame ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Inun ragazzino di 13, Omar Farouq, è statoa 10di carcere e aiper aver usato, secondo quanto stabilito da un tribunale della Sharia, un linguaggio inappropriato nei confronti di Allah. L’episodio sarebbe avvenuto durante un litigio con gli amici. La condanna delè arrivata il 10 agosto, ma ha avuto risonanza solo ora che sul caso è intervenuta l’Unicef. L’agenzia dell’Onu ha espresso “profonda preoccupazione” per la vicenda e ha chiesto la liberazione di Omar. L’intervento dell’Onu L’Unicef ha invitato il governono e quello dello stato di Kano, nel nord del Paese, dove si è verificato il caso, a un riesame ...

pietroraffa : ??#IoVotoNO ha superato le 500 mila uscite online in 3 mesi, di cui 132 mila nell'ultima settimana. #IoVotoSi ne t… - CarloCalenda : Dillo ai Presidi, agli insegnanti, ai genitori e all’Azzolina che ha parlato solo di quello per tre mesi. - dchinellato : Complimenti a Denver. Partita incredibile, serie di carattere come tutti questi playoff. Ma dove sono i Clippers? D… - lindahogwss : la lingua italiana ha 4 parametri di variazione 1. diamesia, il parametro di variazione che tiene conto del mezzo c… - ferdinantripodi : RT @ferdinantripodi: Quelli che massacrano #FaustoLeali perché secondo loro ha parlato bene di #mussolini sono gli stessi che scrivono che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha parlato Bill Gates: «L’elettrico è il futuro ma non può bastare» Corriere della Sera