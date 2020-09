Gtt, ecco come chiedere il rimborso per gli abbonamenti non usati durante il Covid (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gtt rimborserà gli abbonamenti non utilizzati duranti il lockdown attraverso l’emissione di un voucher che permetterà l’acquisto di nuovi titoli di viaggio. La procedura di richiesta del rimborso potrà essere chiesta solo dal sito di Gtt al link https://ecommerce.gtt.to.it/richiesta-Covid-19?link=ln353y&sp=page40y Il rimborso sarà concesso ai titolari di un abbonamento annuale in corso di validità durante il periodo di quarantena tra il 10 marzo e il 17 maggio o un abbonamento mensile per il mese di marzo acquistato prima del 10 marzo 2020. Non sono compresi nei rimborsi gli abbonamenti Formula, quelli extraurbani e la rete di Ivrea. La priorità nell’emissione del voucher di rimborso sarà data ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gtt rimborserà glinon utilizzati duranti il lockdown attraverso l’emissione di un voucher che permetterà l’acquisto di nuovi titoli di viaggio. La procedura di richiesta delpotrà essere chiesta solo dal sito di Gtt al link https://ecommerce.gtt.to.it/richiesta--19?link=ln353y&sp=page40y Ilsarà concesso ai titolari di un abbonamento annuale in corso di validitàil periodo di quarantena tra il 10 marzo e il 17 maggio o un abbonamento mensile per il mese di marzo acquistato prima del 10 marzo 2020. Non sono compresi nei rimborsi gliFormula, quelli extraurbani e la rete di Ivrea. La priorità nell’emissione del voucher disarà data ...

