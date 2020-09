Gridiamo allo scandalo per Cuties, ma in Italia questa è la realtà (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un gruppo di undicenni che sembrano delle ventenni. E, come si confà all’età di riferimento, ballano, fanno del corpo quello che vogliono, si mostrano come meglio credono in abiti microspici e a colpi di twerking.Eppure, hanno undici anni e ci sbattono in faccia una molteplicità di cose, come forse la regista stessa di “Cuties” – film francese lanciato su Netflix il 9 settembre, contestato in modo bipartisan negli USA e in mezzo mondo – ha, più o meno consapevolmente, desiderato.A firmare la pellicola è Maïmouna Doucouré, giovane regista francese insignita per la pellicola al Sundance Film Festival del World Cinema Dramatic Directing Award e già distintasi per il cortometraggio Maman(s), che nel 2016 ha vinto il premio della giuria al Sundance Festival per il cortometraggio di fiction ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un gruppo di undicenni che sembrano delle ventenni. E, come si confà all’età di riferimento, ballano, fanno del corpo quello che vogliono, si mostrano come meglio credono in abiti microspici e a colpi di twerking.Eppure, hanno undici anni e ci sbattono in faccia una molteplicità di cose, come forse la regista stessa di “” – film francese lanciato su Netflix il 9 settembre, contestato in modo bipartisan negli USA e in mezzo mondo – ha, più o meno consapevolmente, desiderato.A firmare la pellicola è Maïmouna Doucouré, giovane regista francese insignita per la pellicola al Sundance Film Festival del World Cinema Dramatic Directing Award e già distintasi per il cortometraggio Maman(s), che nel 2016 ha vinto il premio della giuria al Sundance Festival per il cortometraggio di fiction ...

Bambine come pezzi di carne: da una parte la bocca, da una parte il gluteo, da una parte ancora i capelli cotonati e sensuali, e gli occhi truccati con lunghe ciglia. Sono queste le bimbe che sfilano ...

